Песков заявил о невозможности повторения ситуации с замалчиванием аварии в Чернобыле

В современной России ситуация с замалчиванием крупной аварии, как это произошло в СССР на Чернобыльской АЭС, не представляется возможной. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о том, может ли повториться подобная ситуация в свете произошедшего ЧП в Архангельской области.

Как отметил Песков, неизвестно, по каким образом и по каким каналам руководство СССР во времена чернобыльской аварии получало информацию. Однако сейчас замалчивание аварии исключено по ряду причин: множественность источников, по которым президент получает информацию, высокая скорость обмена информацией как внутри страны, так и из-за рубежа, перечислил Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что не знает, смотрел ли Владимир Путин недавно вышедший сериал HBO «Чернобыль».