Путин поручил Минобороны, МИД оценить уровень угрозы от действий США по ракетам

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями Соединенных Штатов Америки по ракетам для России и принять меры по симметричному ответу.

Глава государства провел совещание с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания американской стороны.

Президент напомнил, что США испытали крылатую ракету наземного базирования, которая, по их утверждению, поразила цель на расстоянии более 500 километров, что противоречит ДРСМД.

Путин задался вопрос, что отныне будет размещаться в Польше и Румынии — системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы большой дальности.