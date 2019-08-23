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13:04   23 Августа 2019
Россия

Кремль сожалеет по поводу подрыва основ ДРСМД

Кремль сожалеет по поводу подрыва основ ДРСМД

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 23 августа, сообщил, что Кремль сожалеет по поводу подрыва основ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, об этом говорил президент РФ Владимир Путин, передает Федеральное агентство новостей. 

«Это надо фиксировать», — добавил Песков.

Ранее исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил опасения по поводу разрыва ДРСМД и сказал, что, возможно, поэтому не продлят СНВ-3. Журналисты спросили у Пескова, есть ли в Кремле какое-то мнение по этому поводу.

Дмитрий Песков напомнил, что президент РФ говорил — фактические действия американской стороны, которые противоречат положениям договора и существенно ухудшают ситуацию, лишают ДРСМД жизнеспособности. Однако к опасениям Владимира Путина не только не прислушались, но и пошли по другому пути.

«Подождите совсем немножко, будет опубликовано заявление Путина», — резюмировал представитель Кремля.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #общество #совбез оон #дрсмд

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