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12:43   23 Августа 2019
Россия

Песков прокомментировал возможность обмена с Украиной удерживаемыми лицами

Песков прокомментировал возможность обмена с Украиной удерживаемыми лицами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос  о том, является ли диалог между Россией  и Украиной об обмене удерживаемыми лицами показателем улучшения отношений между двумя странами.

Он сообщил журналистам, что пока Кремль констатирует начало диалога между двумя президентами и некоторое развитие двусторонних контактов после телефонных разговоров российского и украинского лидеров.

Как передает корреспондент ФАН, Песков также напомнил слова главы РФ Владимира Путина об осторожном оптимизме по поводу отношений России и Украины.

Ранее сообщалось, что МИД обладает информацией о возможном обмене удерживаемыми лицами с Украиной, но пока не может ее раскрыть.

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Автор: Ольга Шпакова
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