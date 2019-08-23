Кремль не считает, что продажа зарубежными компаниями SSJ-100 бьет по имиджу авиапрома РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что некоторые зарубежные авиакомпании, которые эксплуатируют «Сухой Суперджет», планируют его продавать. По его словам, вывод, что это навредит имиджу российского авиастроения - неверен.

Об этом пишет ФАН.

Он отметил, что отечественные авиакомпании наоборот все чаще эксплуатируют эту модель самолета. Крупнейшим эксплуатантом является «Аэрофлот». По мере того, как этих машин будет становиться больше, будут улучшатся их характеристики.