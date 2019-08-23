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12:52   23 Августа 2019
Россия

Кремль не считает, что продажа зарубежными компаниями SSJ-100 бьет по имиджу авиапрома РФ

Кремль не считает, что продажа зарубежными компаниями SSJ-100 бьет по имиджу авиапрома РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что некоторые зарубежные авиакомпании, которые эксплуатируют «Сухой Суперджет», планируют его продавать. По его словам, вывод, что это навредит имиджу российского авиастроения - неверен.

Об этом пишет ФАН.

Он отметил, что отечественные авиакомпании наоборот все чаще эксплуатируют эту модель самолета. Крупнейшим эксплуатантом является «Аэрофлот». По мере того, как этих машин будет становиться больше, будут улучшатся их характеристики. 

«Вы знаете, что международная авиационная конъюнктура — штука очень непростая. Машины других производителей, как мы знаем, и продаются, и не летают, и (аварийно) приземляются. Разное случается, и это не повод для каких-то далеко идущих выводов», — добавил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#песков #ssj-100 #авиастроение

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