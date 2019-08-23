Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию вокруг ДРСМД

Глава государства Владимир Путин в пятницу, 23 августа, в первой половине дня провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ФАН.

На совещании присутствовали премьер Дмитрий Медведев, вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, секретарь Совбеза Николай Патрушев, вице-премьер Юрий Борисов и другие.

На повестке мероприятия оказалась проблематика ДРСМД в контексте испытаний, которые недавно провел Вашингтон. Глава государства сделал важное заявление по этому поводу. По словам Пескова, вскоре оно будет опубликовано.

Во второй половине дня Путин посетит Сочи, где примет участие в церемонии открытия Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд «Сириус-2019».