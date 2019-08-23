Технический эксперт заявил о связи между авиакатастрофами МН370 и МН17

Крушение Boeing рейса МН17 в Донбассе и исчезновение малайзийского Boieng 777 рейса MH370 взаимосвязаны, уверен технический эксперт Юрий Антипов, несмотря на критику экс-конструктора суперджета «Сухой».

После критических замечаний со стороны конструктора ОКБ «Сухой» Вадима Лукашевича, Антипов продолжает настаивать на том, что между крушениями есть взаимосвязь.

«Но эта связь не прямая, как это думает г-н Лукашевич. И далеко не каждому это понятно. Хотя эту взаимосвязь я могу доказать фактами, ещё не обнародованными», — заявил эксперт, отправив письмо телеканалу «Царьград».

Антипов заявил, что никогда однозначно не утверждал о том, что самолет, упавший в Донецкой области в 2014 году, был «набит трупами» с малайзийского «Боинга». Эксперт имеет два диплома — он получил в МЭИ специальность «техник самолета» и красный диплом технического эксперта в Краснодарском университете повышения квалификации.

Также Антипов утверждает, что первым заявил о взрыве российского самолета «Когалымавиа» над Синаем в 2016 году, указав точное место, где было заложено взрывное устройство.

«Более того, указал конкретное место закладки ВУ — за кабиной пилотов в багажном отсеке, а не в хвосте самолёта, как заявили спустя две недели официальные органы», — добавил Антипов.

В июне президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России есть своя версия причин крушения малайзийского Боинга в Донецкой области, рухнувшего в Донбассе пять лет назад, но заявления РФ по этому поводу «никто не слушает» на международной арене. Выводы по катастрофе следственной группы, возглавляемой Нидерландами, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал политически мотивированными и «необоснованными».