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 Россия и Сирия обсудили создание центров по изучению русского языка во всех провинциях

Россия и Сирия обсудили создание центров по изучению русского языка во всех провинциях
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 Россия и Сирия обсудили создание центров по изучению русского языка во всех провинциях

Россия и Сирия обсудили создание центров по изучению русского языка во всех провинциях
12:35   23 Августа 2019
Весь мир

Россия и Сирия обсудили создание центров по изучению русского языка во всех провинциях

Россия и Сирия обсудили создание центров по изучению русского языка во всех провинциях

Российские парламентарии во главе с Дмитрием Саблиным в преддверии нового учебного года встретились с президентом Сирии Башаром Асадом. Как сообщается в Facebook, Асад выдвинул инициативу создать в республике центры по обучению русскому языку, а также языковые курсы для решения проблемы нехватки учителей русского языка в САР,

По мнению сирийского лидера, изучение русского языка поможет снизить зависимость от западных, ваххабитских или террористических идей, пишет ФАН.

Министерство образования САР с 2015-2016 учебного года включило русский язык в учебную программу на основании соглашения с российским образовательным ведомством.

Не исключено, что скоро в Сирии повсеместно появятся и русские школы.

Асад распорядился заняться изучением вопроса касательно возможности открытия центров изучения русского языка во всех провинциях.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сирия #политика #русский язык

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