Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона

Глава государства Владимир Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием с момента образования региона. Поздравление появилось на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что псковская земля сыграла важную роль в становлении и развитии российской государственности. Она стала источником творческого вдохновения для многих русских писателей, поэтов и архитекторов.

По мысли Путина, жители области воспитывают в молодежи уважительное отношение к родной природе, уникальным памятникам архитектуры и искусства. Кроме того, своими делами они активно помогают укрепить экономический потенциал региона, а также решить важнейшие вопросы социальной сферы.

Напомним, Псковская область была образована в 1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР.