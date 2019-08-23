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 Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона

Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

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12:18   23 Августа 2019
Россия

Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона

Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона

Глава государства Владимир Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием с момента образования региона. Поздравление появилось на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что псковская земля сыграла важную роль в становлении и развитии российской государственности. Она стала источником творческого вдохновения для многих русских писателей, поэтов и архитекторов. 

По мысли Путина, жители области воспитывают в молодежи уважительное отношение к родной природе, уникальным памятникам архитектуры и искусства. Кроме того, своими делами они активно помогают укрепить экономический потенциал региона, а также решить важнейшие вопросы социальной сферы.

Напомним, Псковская область была образована в 1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР. 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #кремль #псковская область

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