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 Бриг с алыми парусами увидят участники фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму

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11:58   23 Августа 2019
Россия

Бриг с алыми парусами увидят участники фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму

Бриг с алыми парусами увидят участники фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в пятницу, 23 августа, сообщил, что бриг «Херсонес» с алыми парусами прибудет к участникам фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму. По его словам, участников фестиваля пригласят на судно, чтобы отправится к Феодосии, где расположен музей Александра Грина, там устроят концерт на набережной.

«Поскольку это фестиваль фестивалей, у нас была нахальная идея перегнать сюда бриг «Россия» из Питера, который выходит на знаменитый праздник «Алые паруса»»,  — поделился Сергей Кириенко.

Технически идею не реализовать, поэтому поступили по-другому, продолжил первый замглавы администрации президента РФ. В Севастополе есть сопоставимый бриг, который называется «Херсонес». Для судна сшили полный комплект алых парусов.

«И он сегодня сюда придет с алыми парусами, и у нас часть программы на него направлена», — резюмировал Сергей Кириенко.

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Автор: Олег Королев
#россия #крым #общество #таврида

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