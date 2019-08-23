Бриг с алыми парусами увидят участники фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в пятницу, 23 августа, сообщил, что бриг «Херсонес» с алыми парусами прибудет к участникам фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму. По его словам, участников фестиваля пригласят на судно, чтобы отправится к Феодосии, где расположен музей Александра Грина, там устроят концерт на набережной.
«Поскольку это фестиваль фестивалей, у нас была нахальная идея перегнать сюда бриг «Россия» из Питера, который выходит на знаменитый праздник «Алые паруса»», — поделился Сергей Кириенко.
Технически идею не реализовать, поэтому поступили по-другому, продолжил первый замглавы администрации президента РФ. В Севастополе есть сопоставимый бриг, который называется «Херсонес». Для судна сшили полный комплект алых парусов.
«И он сегодня сюда придет с алыми парусами, и у нас часть программы на него направлена», — резюмировал Сергей Кириенко.
Бриг "Херсонес" pic.twitter.com/Q0FNNdI1gT— Русскiй Техасъ (@RusskiyTexas) 1 июля 2016 г.