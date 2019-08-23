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Правительственная армия Сирии освободила четыре деревни в провинции Хама

Правительственная армия Сирии освободила четыре деревни в провинции Хама

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12:05   23 Августа 2019
Весь мир

Правительственная армия Сирии освободила четыре деревни в провинции Хама

Правительственная армия Сирии освободила четыре деревни в провинции Хама

Сирийская армия 23 августа освободила от террористов деревни Кафр-Зейта, Латмане, Латмин и Телль-Фас в северной части провинции Хама.

Еще три деревни на севере провинции ждут освобождения от боевиков, заверил сирийский военный источник.

«Теперь осталось освободить на севере Хамы лишь три деревни: Мурик, Лахая, Мааркабе», — заявил источник РИА Новостям.

В среду после нескольких дней осады Сирийская арабская армия (САА) вместе со своим спецназом «Силы Тигра» взяли под контроль сирийский город Хан-Шейхун, служивший ранее террористическим оплотом.

Правительственная армия Сирии освободила четыре деревни в провинции Хама

Военные заблокировали форпосты боевиков в Кафр-Зете, Аль-Латамине, Муреке и в самом городе. Сейчас силы САА должны закрыть «Латаминский котел» и освободить остальные города провинции.

Силы ВС РФ и сирийской армии вытеснили боевиков не только с севера Хамы, но и с юго-запада Идлиба 14 августа — бои с подконтрольными «Джебхат ан-Нусре»* террористами «Хайят Тахрир Аш-Шам» велись около двух недель. В начале августа в провинции был установлен режим перемирия, но боевики практически сразу же нарушили его, атаковав позиции армии Дамаска в Хаме.

Правительственная армия Сирии освободила четыре деревни в провинции Хама

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Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #саа #политика #террористы #хама #новости #весь мир

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