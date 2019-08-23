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Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летием образования региона
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

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11:48   23 Августа 2019
Россия

Вода покинула дома, подтопленные паводком после тайфуна в Приморье

Вода покинула дома, подтопленные паводком после тайфуна в Приморье

Вода покинула все дома, которые были подтоплены в Приморье после тайфуна «Кроса». Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.

Тайфун, бушевавший в регионе на прошлой неделе принес порядка 70 процентов месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. В семи районах был объявлен режим ЧС. Подтопленными оказались более 1,5 тысячи участков и 500 домов.

На данный момент вода ушла из всех домов. Подтопленными остаются 207 придомовых территорий. Все дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально значимые объекты функционируют в штатном режиме

В Уссурийском городском округе и в Октябрьском районе работают два пункта временного размещения. Там остаются шесть взрослых и один ребенок.

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Автор: Виктория Разумовская
#приморье #тайфун #мчс рф #потоп

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