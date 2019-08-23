Вода покинула дома, подтопленные паводком после тайфуна в Приморье

Вода покинула все дома, которые были подтоплены в Приморье после тайфуна «Кроса». Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.

Тайфун, бушевавший в регионе на прошлой неделе принес порядка 70 процентов месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. В семи районах был объявлен режим ЧС. Подтопленными оказались более 1,5 тысячи участков и 500 домов.

В Приморье сейчас так. Всему виной тайфун "Кроса", который принёс 70% месячной нормы осадков. Вода в реках поднялась, город и прилегающие посёлки подтопило Действует режим ЧС, людей эвакуируют. Дорожные службы в деле, подъезды к восьми посёлкам удалось восстановить pic.twitter.com/ZqLUB8RVCQ — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) August 18, 2019

На данный момент вода ушла из всех домов. Подтопленными остаются 207 придомовых территорий. Все дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально значимые объекты функционируют в штатном режиме

В Уссурийском городском округе и в Октябрьском районе работают два пункта временного размещения. Там остаются шесть взрослых и один ребенок.