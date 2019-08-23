Глава МИД КНДР уличил госсекретаря США Помпео в отсутствии совести

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо заявил, что госсекретарь США Майк Помпео — «яд американской дипломатии» и сравнил его с вороном из пословицы, который часто моется, но не становится белым. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Такая реакция последовала от северокорейского дипломатического ведомства после того, как Помпео сделал заявление в форме ультиматума. Он сообщил, что США сохранят в отношении КНДР «сильнейшие в истории санкции», если Северная Корея не приступит к денуклеаризации.

«Как говорит пословица, если ворон будет часто мыться, он не станет белым, он (Помпео) — яд американской дипломатии», — сообщил Ли Ен Хо.

Глава северокорейского МИД отметил, что особую озабоченность вызывает «череда бессмысленных замечаний» со стороны Помпео, возглавляющего переговорную группу США в то время, как переговоры Вашингтона с Пхеньяном стоят на повестке дня. Ли Ен Хо заявил, что КНДР готовы не только к диалогу с Штатами, но и к конфронтации.

«Если США строят воздушные замки, что все можно получить с помощью санкций, у нас остается два варианта: либо оставить их наслаждаться мечтой в свое удовольствие, либо заставить их очнуться. Мы готовы и к диалогу, и к конфронтации», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что глава КНДР Ким Чен Ын сообщил о готовности начать диалог с Вашингтоном после окончания совместных учений Штатов и Южной Кореи. Отмечается, что лидер Северной Кореи пообещал завершить испытания ракет Пхеньяном после свертывания американско-корейских учений, вызвавших беспокойство Пхеньяна.