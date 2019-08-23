Фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ» открыли в Крыму

Форум «Таврида» впервые откроет двери для всех неравнодушных к искусству, поэтому с 23 по 25 июля в городе Судак пройдет фестиваль фестивалей «Таврида-АРТ». Гости и участники посетят театральный и литературный фестивали, ночь «Stand-Up Comedy», посмотрят кино и КВН, послушают «Музыку молодого Крыма», а также поедят мороженного, запустят воздушных змеев.

Руководитель проекта «Таврида»Сергей Першин отметил, что на одной площадке объединили «максимум яркого и интересного», чтобы зрители и участники нашли что-то близкое. По его словам, подготовили музыку разных жанров, театр. кино, поэзию и спортивные мероприятия.

«Фестиваль дает уникальный шанс для молодых творцов со всей страны оказаться на одной сцене с состоявшимися артистами», — добавил он.

Покажут постановки ведущих российских театров. Также сделали территории дизайна, а лучшие коллекции продемонстрируют на модном показе. Пространство «Таврида-АРТ Биеннале’19» подготовили для выставки современного российского искусства, где представят работы участников и экспертов форума «Таврида» за пять лет.

Выставка регионов продемонстрирует элементы культурного наследия и творческого богатства регионов страны. Кроме того, на территории «Таврида — АРТ» пройдут фестивали — «Музыка молодого Крыма», матрешек, еды и воздушных змеев.

Одно из наиболее ярких и зрелищных мероприятий фестиваля — торжественное прибытие в бухту фрегата «Херсонес» под алыми парусами и авиашоу с эскадрильей из 12 современных самолетов. Кульминация шоу — групповой прыжок десяти парашютистов.