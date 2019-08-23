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11:14   23 Августа 2019
Россия

Ходорковский посчитал нерентабельными дальнейшие инвестиции в «оппозицию»

Ходорковский посчитал нерентабельными дальнейшие инвестиции в «оппозицию»

Беглый олигарх Михаил Ходорковский, который поддерживал и спонсировал оппозицию, решил максимально от нее отстраниться после того, как «независимые» кандидаты потерпели поражение во время избирательной кампании в Мосгордуму. Об этом пишет Nation News.

Ставленники Алексея Навального не были зарегистрированы на выборах из-за многочисленных нарушений и большого количества бракованных подписных листов. После они стали призывать людей выходить на незаконные митинги, однако мало кого из москвичей заинтересовали несанкционированные акции.

Ходорковский посчитал нерентабельными дальнейшие инвестиции в «оппозицию»

Сейчас многие из экс-кандидатов отбывают административный арест за организацию незаконных мероприятий. Им остается лишь  призывать народ участвовать в «Умном голосовании». Ходорковский же показательно не поддерживает эти призывы и даже пообещал составить список тех, кто высказывался против задержаний на митингах, а кто воздержался от комментариев на эту тему.

Кроме того, агентство пишет, что ранее опальный олигарх заявил, что люди, которые зарегистрируются в «Умном голосовании» попадут в списки, которые впоследствии будут переданы в ФСБ. Двое сторонников Навального Даниил Кен и Руслан Шаведдинов уже выразили свое недовольство, назвав действия Ходорковского «позором».

Вероятно, беглый олигарх внезапно понял бессмысленность своих вложений в ФБК. Навальный и его команда с треском провалились, и дальнейшие инвестиции в их деятельность Ходорковский посчитал нерентабельными, пишет агентство.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #ходорковский #навальный #митинги

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