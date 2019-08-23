Иностранцы отправили 27 летательных аппаратов на разведку к границам РФ

Иностранные летательные аппараты в количестве 27 единиц вели воздушную разведку у российских границ в течении недели, сообщили в газете ВС РФ «Красная звезда».

В течении последней недели российские самолеты-истребители взлетали в воздух 20 раз, чтобы предотвратить нарушение границы. Отмечается, что воздушное пространство России иностранными летательными аппаратами не было нарушено.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил в среду, что обстановка на западном стратегическом направлении остается напряженной, поэтому министерство примет комплекс мер по безопасности. По словам министра, НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе и расширяет военное сотрудничество с Швецией и Финляндией. Также альянс разворачивает американские системы ПРО в Румынии и Польше.

Шойгу подчеркнул, что Россия ответит на действия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе после попыток Вашингтона ослабить позиции РФ и КНР в Юго-Восточной Азии. Ответными мерами станет создание в Восточном военном округе смешанной ракетной дивизии и зенитной ракетной бригады.