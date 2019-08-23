Первые поезда поедут по Крымскому мосту в декабре

Железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив начнется в декабре этого года, как и планировалось ранее по графику, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Пока министр не может точно сказать, кто будет оператором железнодорожных перевозок по Крымскому мосту.

«Всё движется по графику. Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года, и это будет сделано», — сказал журналистам Дитрих во время рабочего визита в Севастополь.

Новый рекорд автомобильного трафика побил Крымский мост 12 августа. По сооружению, соединяющему Крым и материковую часть РФ, проехало 35 989 машин за сутки. За лето 2019 года мост пересекли около 1,7 миллиона транспортных средств. С момента открытия моста в мае прошлого года переправой воспользовались почти 6,5 миллионов автомобилистов.

Длина Крымского моста составляет 19 километров. С 15 мая 2018 года по мосту открыли автомобильное движение, в октябре прошлого года начались и грузовые перевозки.