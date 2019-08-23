Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Иностранцы отправили 27 летательных аппаратов на разведку к границам РФ

Иностранцы отправили 27 летательных аппаратов на разведку к границам РФ

 Омбудсмен РФ прилетит в Киев

Омбудсмен РФ прилетит в Киев
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Доллар подорожал в ожидании новостей от ФРС США

Доллар подорожал в ожидании новостей от ФРС США

 Открытое горение ликвидировали на складе в Петербурге

Открытое горение ликвидировали на складе в Петербурге
Иностранцы отправили 27 летательных аппаратов на разведку к границам РФ

Иностранцы отправили 27 летательных аппаратов на разведку к границам РФ

 Омбудсмен РФ прилетит в Киев

Омбудсмен РФ прилетит в Киев
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Доллар подорожал в ожидании новостей от ФРС США

Доллар подорожал в ожидании новостей от ФРС США

 Открытое горение ликвидировали на складе в Петербурге

Открытое горение ликвидировали на складе в Петербурге
10:11   23 Августа 2019
Россия

Первые поезда поедут по Крымскому мосту в декабре

Первые поезда поедут по Крымскому мосту в декабре

Железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив начнется в декабре этого года, как и планировалось ранее по графику, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Пока министр не может точно сказать, кто будет оператором железнодорожных перевозок по Крымскому мосту.

«Всё движется по графику. Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года, и это будет сделано», — сказал журналистам Дитрих во время рабочего визита в Севастополь.

Новый рекорд автомобильного трафика побил Крымский мост 12 августа. По сооружению, соединяющему Крым и материковую часть РФ, проехало 35 989 машин за сутки. За лето 2019 года мост пересекли около 1,7 миллиона транспортных средств. С момента открытия моста в мае прошлого года переправой воспользовались почти 6,5 миллионов автомобилистов.

Длина Крымского моста составляет 19 километров. С 15 мая 2018 года по мосту открыли автомобильное движение, в октябре прошлого года начались и грузовые перевозки. 

Первые поезда поедут по Крымскому мосту в декабре

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #крым #политика #новости #общество #крымский мост #дитрих

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...