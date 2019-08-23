Россиян ждут длинные выходные перед новогодними каникулами
Представитель Федеральной службы по труду и занятости в пятницу, 23 августа, напомнил, что россиян ждут длинные выходные в ноябре. По информации Роструда, в ноябре выходные увеличатся за счет Дня народного единства, который отмечают 4 ноября.
Выходные удлиняются на день — россияне отдохнут с 2 по 4 ноября включительно, поскольку в 2019 году праздник выпадает на понедельник. После ноябрьских выходных пройдет месяц, и наступят новогодние каникулы, передает «Царьград».
По информации издания, любовь россиян к длинным выходным преувеличивают. Инициатива о четырехдневной рабочей неделе показала, что граждане РФ с опаской относятся к подобным нововведениям. Однако по просьбе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева решение все равно обсудят в правительстве.
Любители дачного отдыха предпочитают при выезде за город заниматься: ???? 31% – огородом, садом ????♂️ 26% – ничего не делать, отдыхать ???? 26% – жарить шашлыки, устраивать пикникиhttps://t.co/egNSPuTgz1 pic.twitter.com/dV9RC4JESa— ВЦИОМ (@WCIOM) 5 августа 2019 г.