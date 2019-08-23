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Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

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10:16   23 Августа 2019
Россия

Россиян ждут длинные выходные перед новогодними каникулами

Россиян ждут длинные выходные перед новогодними каникулами

Представитель Федеральной службы по труду и занятости в пятницу, 23 августа, напомнил, что россиян ждут длинные выходные в ноябре. По информации Роструда, в ноябре выходные увеличатся за счет Дня народного единства, который отмечают 4 ноября.

Выходные удлиняются на день — россияне отдохнут с 2 по 4 ноября включительно, поскольку в 2019 году праздник выпадает на понедельник. После ноябрьских выходных пройдет месяц, и наступят новогодние каникулы, передает «Царьград».

По информации издания, любовь россиян к длинным выходным преувеличивают. Инициатива о четырехдневной рабочей неделе показала, что граждане РФ с опаской относятся к подобным нововведениям. Однако по просьбе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева решение все равно обсудят в правительстве.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #выходные

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