Россиян ждут длинные выходные перед новогодними каникулами

Представитель Федеральной службы по труду и занятости в пятницу, 23 августа, напомнил, что россиян ждут длинные выходные в ноябре. По информации Роструда, в ноябре выходные увеличатся за счет Дня народного единства, который отмечают 4 ноября.

Выходные удлиняются на день — россияне отдохнут с 2 по 4 ноября включительно, поскольку в 2019 году праздник выпадает на понедельник. После ноябрьских выходных пройдет месяц, и наступят новогодние каникулы, передает «Царьград».

По информации издания, любовь россиян к длинным выходным преувеличивают. Инициатива о четырехдневной рабочей неделе показала, что граждане РФ с опаской относятся к подобным нововведениям. Однако по просьбе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева решение все равно обсудят в правительстве.