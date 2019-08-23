Соболь игнорирует журналистов, задающих неудобные вопросы о «голодовке»

Экс-кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь отказалась отвечать на вопросы журналистов о своей голодовке. Один из представителей СМИ попытался пообщаться с ней в одном из московских торговых центров. Об этом пишет ФАН.

Журналист отметил, что человек после выхода из голодовки набирает 15-30 процентов от потерянной массы тела. Однако Соболь визуально не изменилась.

«Вы действительно занимались голодовкой? Причем без подготовки предварительной. Или все-таки нет?» — спросил корреспондент.

Юрист ФБК вопрос проигнорировала, сделав вид, что журналиста рядом нет.

Напомним, Соболь отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, поскольку брак предоставленных ею подписей оказался слишком велик. Правоохранители находили целый штаб по рисовке автографов в поддержку Любови, а некоторые из подписей и вовсе принадлежали умершим москвичам.

13 июля Соболь объявила голодовку, однако авторы Telegram-канала «Шавки Красовского» заметили ее на следующий день в одном из московских кафе, где она ела суп. Многие другие эксперты также усомнились в правдивости отказа от еды.

Бывший сотрудник штаба Навального Виталий Серуканов назвал голодовку «цирком», а общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко счел все это хорошей актерской игрой, ведь Соболь на удивление хорошо выглядела, а не лежала и чахла. Некоторые эксперты предположили, что юрист ФБК принимает запрещенные вещества.

14 августа Соболь заявила, что прекратила «голодовку» и вызвала «скорую». При этом специалисты считают, что это стало одной из причин, из-за которых ей пришлось отказываться от мнимой голодовки — ведь настоящий врач без проблем мог бы разоблачить ее.