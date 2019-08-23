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Омбудсмен РФ прилетит в Киев
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Доллар подорожал в ожидании новостей от ФРС США

Доллар подорожал в ожидании новостей от ФРС США

 Открытое горение ликвидировали на складе в Петербурге

Открытое горение ликвидировали на складе в Петербурге
9:41   23 Августа 2019
Весь мир

Доллар подорожал в ожидании новостей от ФРС США

Доллар подорожал в ожидании новостей от ФРС США

Курс доллара растет по отношению к основным мировым валютам в пятницу, 23 августа, на фоне неопределенности перед выступлением главы американской Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле. 

По состоянию на 8​​​.34 по московскому времени курс евро к доллару опускался до 1,1068 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1078 доллара. 

Трейдеры ждут от ФРС США сигналов — готов ли Вашингтон ослабить монетарную политику в ходе заседания в сентябре после снижения ставки в июле, которое назвали «корректировкой в середине цикла». Федеральная резервная система по итогам предыдущего заседания ожидаемо понизила ставку впервые более чем за  десять лет — до 2-2,25 процента с 2,25-2,5 процента годовых.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #экономика #доллар #весь мир

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