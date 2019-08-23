Доллар подорожал в ожидании новостей от ФРС США

Курс доллара растет по отношению к основным мировым валютам в пятницу, 23 августа, на фоне неопределенности перед выступлением главы американской Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле.

По состоянию на 8​​​.34 по московскому времени курс евро к доллару опускался до 1,1068 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1078 доллара.

Трейдеры ждут от ФРС США сигналов — готов ли Вашингтон ослабить монетарную политику в ходе заседания в сентябре после снижения ставки в июле, которое назвали «корректировкой в середине цикла». Федеральная резервная система по итогам предыдущего заседания ожидаемо понизила ставку впервые более чем за десять лет — до 2-2,25 процента с 2,25-2,5 процента годовых.