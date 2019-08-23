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 Открытое горение ликвидировали на складе в Петербурге

Открытое горение ликвидировали на складе в Петербурге
9:33   23 Августа 2019
Весь мир

Открытое горение ликвидировали на складе в Петербурге

Открытое горение ликвидировали на складе в Петербурге

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складе в Невском районе Петербурга. Об этом сообщили в городском главке МЧС. На данный момент продолжается проливка здания.

«Открытое горение ликвидировано в 08:13 мск», — сообщили в ведомстве.

ЧП произошло накануне, 22 августа, днем в цехе по производству свечей. Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров. Был объявлен пятый ранг пожара — максимальный для города. В результате пострадали два человека: оба отравились продуктами горения, один из них получил ожоги.

Возгорание произошло на третьем этаже в четырехэтажном кирпичном здании в промышленной зоне. Спасатели оперативно эвакуировали около 200 человек. 

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Автор: Виктория Разумовская
#пожар #петербург #общество #мчс рф

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