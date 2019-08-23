Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Новый отопительный сезон начался на Ямале

Новый отопительный сезон начался на Ямале

 Три человека погибли в ДТП с катком и иномаркой в Кузбассе

Три человека погибли в ДТП с катком и иномаркой в Кузбассе
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Абэ намерен обсудить на G7 вопросы Северной Кореи и Ближнего Востока

Абэ намерен обсудить на G7 вопросы Северной Кореи и Ближнего Востока

 США официально отозвали свое предложение Турции о продаже Patriot

США официально отозвали свое предложение Турции о продаже Patriot
Новый отопительный сезон начался на Ямале

Новый отопительный сезон начался на Ямале

 Три человека погибли в ДТП с катком и иномаркой в Кузбассе

Три человека погибли в ДТП с катком и иномаркой в Кузбассе
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Абэ намерен обсудить на G7 вопросы Северной Кореи и Ближнего Востока

Абэ намерен обсудить на G7 вопросы Северной Кореи и Ближнего Востока

 США официально отозвали свое предложение Турции о продаже Patriot

США официально отозвали свое предложение Турции о продаже Patriot
9:01   23 Августа 2019
Россия

Новый отопительный сезон начался на Ямале

Новый отопительный сезон начался на Ямале

Очередной отопительный сезон в Ямало-Ненецком автономном округе начался через месяц после того, как на севере региона был завершен предыдущий. Первой тепло получит школа-интернат в селе Гыда Тазовского района, затем — детские сады, больницы, а также жилые дома.

Компания «Ямалкоммунэнерго» 23 июля сообщила об окончании отопительного сезона. До этого момента тепло давали в дома отдаленного села Сеяха, которое находится за полярным кругом. 

В поселке Гыда отопительный сезон традиционно наступает 18-22 августа. Это объясняется географическими особенностями расположения населенного пункта.

Коммунальщики заверяют, что, несмотря на короткий период подготовки, основной объем работ по ремонту систем теплоснабжения удалось выполнить, а оставшаяся часть никак не повлияет на процесс подачи тепла.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#ямал #отопление #общество #коммунальщики

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...