Новый отопительный сезон начался на Ямале

Очередной отопительный сезон в Ямало-Ненецком автономном округе начался через месяц после того, как на севере региона был завершен предыдущий. Первой тепло получит школа-интернат в селе Гыда Тазовского района, затем — детские сады, больницы, а также жилые дома.

Компания «Ямалкоммунэнерго» 23 июля сообщила об окончании отопительного сезона. До этого момента тепло давали в дома отдаленного села Сеяха, которое находится за полярным кругом.

В поселке Гыда отопительный сезон традиционно наступает 18-22 августа. Это объясняется географическими особенностями расположения населенного пункта.

Коммунальщики заверяют, что, несмотря на короткий период подготовки, основной объем работ по ремонту систем теплоснабжения удалось выполнить, а оставшаяся часть никак не повлияет на процесс подачи тепла.