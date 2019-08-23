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8:41   23 Августа 2019
Весь мир

Абэ намерен обсудить на G7 вопросы Северной Кореи и Ближнего Востока

Абэ намерен обсудить на G7 вопросы Северной Кореи и Ближнего Востока

Премьер Японии Синдзо Абэ планирует обсудить на саммите G7 в Биаррице международную экономику, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Корее. Об этом пишет агентство Киодо.

«Я намерен провести обмен мнениями и добиться результата по таким вопросам как устойчивый рост мировой экономики и сохранение свободы внешней торговли, региональные проблемы Северной Кореи и Ближнего Востока», — заявил политик. 

Премьер отметил, что вопросы по Ближнему Востоку он намерен поднять на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом. Необходим честный обмен мнениями «с точки зрения необходимости продолжения дипломатических усилий и в дальнейшем». 

Кроме того, Абэ обратил внимание на решение Сеула не продлевать соглашение о всеобъемлющей защите военной информации с Японией. Документ подразумевал обмен данными между двумя государствами. Особое значение соглашение имело в связи с ракетными пусками Северной Кореи. Премьер отметил, что Япония готова «тесно взаимодействовать с США для обеспечения мира и стабильности в регионе» и заявил, что Токио сделает все, чтобы обеспечить безопасность Японии.

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #политика #абэ #g7

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