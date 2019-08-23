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 США официально отозвали свое предложение Турции о продаже Patriot

США официально отозвали свое предложение Турции о продаже Patriot
8:18   23 Августа 2019
Весь мир

США официально отозвали свое предложение Турции о продаже Patriot

США официально отозвали свое предложение Турции о продаже Patriot

Вашингтон официально отозвал свое предложение Турции о продаже ей комплексов ПРО Patriot вместо покупки российских ЗРК С-400. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на Госдеп.

Представитель ведомства отметил, что Штаты последовательно говорили Турции, что предложение будет отозвано, если Анкара примет поставку С-400.

«Наше предложение по Patriot истекло», — добавил он.

Напомним, отношения между США и Турцией стали более напряженными после того, как Анкара приняла решение купить у Москвы комплексы С-400. Тогда Штаты потребовали отказаться от сделки и предложили Patriot в качестве альтернативы. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #турция #с-400 #patriot

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