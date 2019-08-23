Три человека погибли в ДТП с катком и иномаркой в Кузбассе

Жертвами столкновения иномарки с дорожным катком в Кемеровской области стали трое человек, сообщает региональный главк МВД.

Дорожная авария произошла в пятницу, около 06:40 по местному времени (около 02:40 мск).

На 43-м километре трассы Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк водитель Toyota Rav 4 съехал на обочину дороги, где производились работы по укладке асфальта, и столкнулся с дорожным катком.

В результате ДТП от полученных травм скончались водитель иномарки и двое его пассажиров. Тринадцатилетняя девочка получила травмы различной степени тяжести, она доставлена в больницу.

По предварительным данным, причиной инцидента стало то, что водитель Toyota Rav 4 уснул за рулем.

На данный момент на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия.