Корабли ТОФ «уничтожили» субмарину условного противника

Корабли российского Тихоокеанского флота в рамках учений в Японском море «уничтожили» подлодку условного противника, сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

В учениях участвовали большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», а также корветы «Совершенный» и «Громкий».

Воскресенский сообщил, что на переходе морем экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по классификации, поиску и слежению за субмариной условного противника. Кроме того, в ходе учения для уничтожения субмарины были применены реактивные бомбовые установки, а также торпедной вооружение кораблей.

Моряки также провели тренировки по совместному тактическому маневрированию, борьбе за живучесть корабля на ходу, а также противовоздушной обороне.

Неделю назад на Тихоокеанском флоте ввели штормовую готовность из-за тайфуна «Кроса».