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6:28   23 Августа 2019
Весь мир

Йеменское правительство заявило о попытке войск ОАЭ захватить один из городов

Йеменское правительство заявило о попытке войск ОАЭ захватить один из городов

Международно признанное йеменское правительство обвинило войска ОАЭ в попытке захватить город Атак - административный центр южной провинции Шабва. 

Официальный представитель правительства Раджих Бади заявил Йеменскому агентству новостей, что командование эмиратскими силами в Бальхафе ответственно за разжигание военной обстановки и попытку захватить Атак, несмотря на «большие усилия» Саудовской Аравии по прекращению кризиса.

По его словам, распространение вооруженного мятежа на провинцию представляется вызовом для арабской коалиции, усилиям Эр-Рияда по нормализации обстановки. Бади подчеркнул, что это ставит под угрозу все попытки перемирия и прекращения военной эскалации.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на местный источник сообщало, что саудовские военные прибыли в четверг в город Атак,, чтобы помочь в преодолении разногласий между правительственными силами и сепаратистским Переходным советом Южного Йемена.

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Автор: Олег Королев
#оаэ #йемен

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