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Ле Пен заявила а об абсурдности заявлений о возвращении России в G8

Ле Пен заявила а об абсурдности заявлений о возвращении России в G8

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5:58   23 Августа 2019
Весь мир

Ле Пен заявила а об абсурдности заявлений о возвращении России в G8

Ле Пен заявила а об абсурдности заявлений о возвращении России в G8

Глава французской партии «Национальное объединение», член парламентского комитета по международным делам Марин Ле Пен раскритиковала европейских политиков, выступивших против возвращения РФ в формат «Большой восьмерки».

На своей странице в Twitter она написала, что противостоя возвращению РФ в новый G8, Евросоюз показывает «абсурдную пародию на холодную войну».

Также Ле Пен добавила, что антироссийская идеология - это пережиток прошлого, который не только отвечает интересам европейских стран, но и вредит им.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что согласен с предложением французского президента Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, который пройдет в США. Ожидается, что Трамп поднимет данный вопрос на саммите G7, который пройдет во французском Биаррице.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон выступит против восстановления РФ в G8.

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Автор: Олег Королев
#россия #g8 #ле пен

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