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 Росстат сообщил о рекордном числе долгожителей в России

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Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

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 Росстат сообщил о рекордном числе долгожителей в России

Росстат сообщил о рекордном числе долгожителей в России
5:39   23 Августа 2019
Весь мир

Росстат сообщил о рекордном числе долгожителей в России

Росстат сообщил о рекордном числе долгожителей в России

Число россиян в возрасте от ста лет на 1 января текущего года составило около 20,6 тысячи человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в стране поставлен новый рекорд по количеству долгожителей в возрасте от 100 лет и старше. Согласно данным на 1 января, в стране насчитывалось 20 582 таких гражданина, что на 17 процентов больше, чем в 2017.

Также отмечается, что численность людей, которые перешагнули столетний рубеж, увеличивается уверенными темпами уже восемь лет подряд и за это время почти утроилась.

По информации Росстата, более 70 процентов долгожителей - женщины, их число составляет 14687 человек.

Чуть более недели назад в Якутии ветерана на столетие наградили знаком долгожителя республики «Уйэ саа». Николай Николаев участвовал в Сталинградской битве, был разведчиком на Прибалтийском фронте.

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Автор: Олег Королев
#росстат #долгожители

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