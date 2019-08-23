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5:15   23 Августа 2019
Весь мир

Пять человек погибли в Алжире во время давки на рэп-концерте

Пять человек погибли в Алжире во время давки на рэп-концерте

Жертвами давки на концерте местного популярного рэпера в столице Алжира стали пять человек, сообщает портал Tout sur l'Algérie со ссылкой на медицинские источники.

Концерт исполнителя, известного под псевдонимом Soolking, проходил на стадионе в Алжире в четверг вечером. Давка случилось на одном из входов.

Отмечается, что жертвами давки стали двое молодых людей и три девушки. Также пострадал 21 человек, их жизнь находится вне опасности.

Несмотря на произошедшее, репер продолжил концерт. Мероприятие транслировалось по телеканалу Canal Algérie в прямом эфире.

В начале августа итальянские карабинеры арестовали семь человек по делу о панике и давке, жертвами которой стали шесть посетителей клуба в городе Коринальдо близ Анконы. Инцидент произошел перед рэп-концертом. Инцидент произошел из-того, как кто-то из карманных воров распылил перцовый баллончик.

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Автор: Олег Королев
#рэпер #алжир #давка

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