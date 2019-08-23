Пушков объяснил обвинения США в нарушении ДРСМД

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США обвиняют РФ в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для отвлечения общественности от собственных военных разработок.

США и их союзники в СБ ООН обвинили Москву в нарушении норм прекратившего свое действия ДРСМД. Так, и.о. постпреда США при Всемирной организации Джонатан Коэн заявил, что у России якобы есть две тысячи нестратегических ядерных боеголовок, и их число может существенно вырасти в ближайшее десятилетие. Представители Великобритании и Германии также заявили, что Россия разрабатывала, создавала и испытывала запрещенные договором ракеты.

На своей странице в Twitter Пушков заявил, что США сперва создали новую ракету средней дальности в нарушение ДРСМД, а затем стали искать предлог для разрыва договора. По его словам, они уже заявили о намерении разместить в азиатском регионе как можно скорее.