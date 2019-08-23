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Беглов и члены правительства Петербурга проведут «уроки блокады» для школьников

Беглов и члены правительства Петербурга проведут «уроки блокады» для школьников

 Образовательное мероприятие WorldSkills Kazan 2019 стартовало в Казани

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4:05   23 Августа 2019
Россия

Беглов и члены правительства Петербурга проведут «уроки блокады» для школьников

Беглов и члены правительства Петербурга проведут «уроки блокады» для школьников

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о проведении «урока блокады» в школах города.

В эфире передачи «Петербург. Новый взгляд» он сообщил, что Смольный выступил с инициативой о проведении данных уроков в каждом классе. Отмечается, что члены правительства города разъедутся по школам и каждый из них проведет урок.

Беглов заявил, дети должны знать и помнить, как тяжело было во время блокады. По его мнению, школьникам должна быть известна история детского мужества: они должны знать о том, как их сверстники переносили тяготы и писали свою историю.

В 2019 году Петербург отмечал 75-летие освобождения от блокады. Следующий год станет Годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы.

Ранее Беглов пригласил жителей города в исторический музей обороны и блокады Ленинграда. Он откроется уже 7 сентября в обновленном формате.

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Автор: Олег Королев
#блокада #петербург #беглов

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