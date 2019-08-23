Образовательное мероприятие WorldSkills Kazan 2019 стартовало в Казани

Главной темой пресс-конференции, посвященной открытию 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству, стало влияние движения WorldSkills на образовательные процессы в РФ. Об этом пишет ФАН.

Участниками пресс-конференции стали зампред правительства РФ Татьяна Голикова, гендиректор Союза «Молодые профессионалы («ВорлдСкиллс Россия») Роберт Уразов и президент WorldSkills International Саймон Бартли,

Голикова в начале конференции отметила, что специально для проведения WorldSkills Kazan 2019 был возведен международный выставочный комплекс «Казань Экспо», площадь которого составляет 269 тысяч квадратных метров. На текущий момент крупнейшая площадка в мире, которая когда-либо принимала чемпионаты такого рода.

Также вице-премьер рассказала, что работа нацпроекта «Образование» реализуется мероприятием-подпроектом, который называется «Молодые профессионалы». По его словам, данные мероприятия направлены на поддержку среднего профессионального образования в стране.

Голикова заявила, что во многом мероприятия-подпроекты были инициированы как национальные проекты благодаря включению РФ в Ворлдскиллс. По ее словам, движение буквально поразило молодежь страны - ребята не просто пытаются быть активными, но и продвигать его вперед.