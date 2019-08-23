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Обновленный музей блокады в Соляном переулке начнет работу с сентября, сообщил Беглов

Обновленный музей блокады в Соляном переулке начнет работу с сентября, сообщил Беглов

 Петербургские школы примут 1 сентября более 60 000 первоклассников, сообщил Беглов

Петербургские школы примут 1 сентября более 60 000 первоклассников, сообщил Беглов
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

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3:10   23 Августа 2019
Россия

Обновленный музей блокады в Соляном переулке начнет работу с сентября, сообщил Беглов

Обновленный музей блокады в Соляном переулке начнет работу с сентября, сообщил Беглов

Музей блокады заработает в Соляном переулке к седьмому сентября, заявил в эфире телепередачи «Петербург. Новый взгляд» Александр Беглов.

Ранее градоначальник принял решение о том, чтобы отказаться от строительства дорогостоящего нового музея, посвященного блокаде. Данный проект активно критиковали жители города, в том числе ветераны и блокадники. Вместо реализации данного проекта было решено развивать существующий музей. На обновление экспозиции президент Владимир Путин выделил 150 миллионов рублей.

Беглов сообщил, что приглашает жителей города, в том числе школьников, блокадников и ветеранов посетить обновленный музей и посмотреть на новую экспозицию. «Мы с вами сумели его отстоять», - отметил он.

Также он напомнил, что Смольному удалось договориться с Минобороны РФ о предоставлении трех тысячх квадратных метров под развитие музея.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #музей блокады

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