Обновленный музей блокады в Соляном переулке начнет работу с сентября, сообщил Беглов

Музей блокады заработает в Соляном переулке к седьмому сентября, заявил в эфире телепередачи «Петербург. Новый взгляд» Александр Беглов.

Ранее градоначальник принял решение о том, чтобы отказаться от строительства дорогостоящего нового музея, посвященного блокаде. Данный проект активно критиковали жители города, в том числе ветераны и блокадники. Вместо реализации данного проекта было решено развивать существующий музей. На обновление экспозиции президент Владимир Путин выделил 150 миллионов рублей.

Беглов сообщил, что приглашает жителей города, в том числе школьников, блокадников и ветеранов посетить обновленный музей и посмотреть на новую экспозицию. «Мы с вами сумели его отстоять», - отметил он.

Также он напомнил, что Смольному удалось договориться с Минобороны РФ о предоставлении трех тысячх квадратных метров под развитие музея.