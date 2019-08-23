Петербургские школы примут 1 сентября более 60 000 первоклассников, сообщил Беглов

Каждый год число школьников в Петербурге увеличивается на 20 тысяч, сообщил Александр Беглов.

В эфире передачи «Петербург. Новый взгляд» он заявил, что в текущем году 1 сентября в общеобразовательные заведения города пойдут 511 380 ребят, из которых 60 070 - первоклассники. В городе откроются 2163 первых класса.

По словам Беглова, всего для детей откроются 694 школы, из которых девять построили в текущем году, 83 - отремонтированы. Две школы будут сданы до конца года.

Беглов подчеркнул, что в ближайшую пятилетку с учетом роста населения Петербургу понадобятся еще 84 новых школы и 169 детских садов. Также он поблагодарил родителей, которые устраивают субботники и помогают персоналу учебных заведений.

Ранее стало известно, что петербургским первоклассникам могут разрешить бесплатно ездить в транспорте весь сентябрь.