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Обновленный музей блокады в Соляном переулке начнет работу с сентября, сообщил Беглов

Обновленный музей блокады в Соляном переулке начнет работу с сентября, сообщил Беглов

 Петербургские школы примут 1 сентября более 60 000 первоклассников, сообщил Беглов

Петербургские школы примут 1 сентября более 60 000 первоклассников, сообщил Беглов
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

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Полторы тысячи петербургских дворов нуждаются в благоустройстве, заявил Беглов

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 Видео освобожденного сирийского Хан-Шейхуна появилось в сети

Видео освобожденного сирийского Хан-Шейхуна появилось в сети
2:34   23 Августа 2019
Россия

Петербургские школы примут 1 сентября более 60 000 первоклассников, сообщил Беглов

Петербургские школы примут 1 сентября более 60 000 первоклассников, сообщил Беглов

Каждый год число школьников в Петербурге увеличивается на 20 тысяч, сообщил Александр Беглов.

В эфире передачи «Петербург. Новый взгляд» он заявил, что в текущем году 1 сентября в общеобразовательные заведения города пойдут 511 380 ребят, из которых 60 070 - первоклассники. В городе откроются 2163 первых класса.

По словам Беглова, всего для детей откроются 694 школы, из которых девять построили в текущем году, 83 - отремонтированы. Две школы будут сданы до конца года.

Беглов подчеркнул, что в ближайшую пятилетку с учетом роста населения Петербургу понадобятся еще 84 новых школы и 169 детских садов. Также он поблагодарил родителей, которые устраивают субботники и помогают персоналу учебных заведений.

Ранее стало известно, что петербургским первоклассникам могут разрешить бесплатно ездить в транспорте весь сентябрь.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #школы

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