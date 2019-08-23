Беглов рассказал, что 36 тысяч горожан обратились в петербургские социальные службы

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в эфире передачи «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78» рассказал о работе службы социальных участковых, которая появилась в Северной столице с 1 июля.

Сотрудники службы помогают гражданам, которые оказались в сложной ситуации. Они занимаются координацией работы социальной службы, транспортной службы и многих других.

Градоначальник отметил, что служба только начала свою работу, и поэтом в ней еще есть «шероховатости». Беглов подчеркнул, что ее работа будет отлажена до конца года.

Врио губернатора сообщил, что на текущий момент в соцслужбу обратились 36 тысяч человек.

Также Беглов подчеркнул, что социальные участковые должны работать в каждом районе. На данный момент содействие было оказано 21 тысячи граждан, девять тысяч граждан находятся на учете, две тысячи - на постоянном контроле.