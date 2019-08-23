Беглов в ходе инспекции нашел брак на станции метро «Дунайская»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в эфире телепередачи «Петербург. Новый взгляд» рассказал рассказал об итогах инспекции трех новых станций Фрунзенского радиуса, открытие которых запланировано к первому сентября.

По его словам, станция «Проспект Славы» готова на 98 процентов, станция «Южная» - на 97.

Однако, по словам Беглова, отставание наблюдается на станции «Дунайской». Он отметил необходимость принятия серьезных мер, поскольку на «Дунайской» есть определенный брак.

Градоначальник заявил, что обратил внимание на то, чтобы все обсуждаемые вопросы на станции «Дунайская» были ликвидированы, и она была бы открыта вместе с остальными станциями.

Беглов подчеркнул, что открытие станций будет незамедлительно отложено, если в работе строителей найдут серьезные дефекты, или же возникнут сомнения в безопасности сдаваемых объектов.

По его словам, в течение пяти лет в Петербурге запланировано открытие еще семи новых станций.