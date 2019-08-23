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1:40   23 Августа 2019
Россия

Беглов рассказал о популярных инициативах проекта «Родной район»

Беглов рассказал о популярных инициативах проекта «Родной район»

Участники проекта «Родной район» прислали четыре тысяч инициатив, касающихся различных территорий Петербурга. Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

По его словам, чаще всего речь шла о дорогах, медучреждениях и вопросах благоустройства. Также Беглов сообщил, что людям понравилась идея с фонтанами - жители города все чаще просят ремонтировать и открывать новые фонтаны.

По его словам, собранные предложения будут учтены в бюджете на 2020 год, который на данный момент готовится городским правительством.

Беглов подчеркнул, что именно активность жителей подтолкнула его о выделении дополнительных средств на конкурс в рамках «Родного района». Изначально ожидалось, что район с наиболее активными жителями получит 100 миллионов рублей на развитие. Теперь за второе место будет предоставлена премия в размере 50 миллионов рублей, за третье - 25 миллионов.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов

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