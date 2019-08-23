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Полторы тысячи петербургских дворов нуждаются в благоустройстве, заявил Беглов

Полторы тысячи петербургских дворов нуждаются в благоустройстве, заявил Беглов

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1:19   23 Августа 2019
Весь мир

Полторы тысячи петербургских дворов нуждаются в благоустройстве, заявил Беглов

Полторы тысячи петербургских дворов нуждаются в благоустройстве, заявил Беглов

Власти Петербурга до конца года отремонтируют 500 дворов,  более 300 детских и спортивных площадок, а также 48 парков и садов. Об этом заявил в эфире телепередачи «Петербург. Новый взгляд» Александр Беглов.

По его словам, 1500 дворов нуждаются в благоустройстве, поэтому в следующем году правительство продолжит работу в данном направлении.

Беглов уточнил, что сэкономленные в ходе реализации программы благоустройства 32 миллиона рублей пойдут на строительство детских и спортивных площадок. Градоначальник подчеркнул, что их число нужно увеличить.

По его словам, до конца года будет установлено 40 дополнительных детских площадок.

Ранее сообщалось, что всего за лето в городе приводят в порядок 48 зеленых зон и почти 500 дворов. Кроме того, городские власти решили судьбу двух парков - защитники Малиновки и Муринского теперь могут быть спокойны.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #дворы

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