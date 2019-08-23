Проекции со сценами из романов появятся на стенах музея Достоевского, сообщил Беглов

Жители Петербурга могут в ближайшее время увидеть на стенах музея Достоевского мультимедийные проекции, сообщил в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» Александр Беглов.

Градоначальник сообщил, что провел встречу с молодыми люди, которые предложили в в электронном виде спроектировать на торце здания темы по произведениям Достоевского. Он отметил, что идея хорошая.

По словам Беглова, авторы проекта обсудили его с главным художником Петербурга. Сейчас проходят консультации с сотрудниками музея.

Врио губернатора подчеркнул, что сквер воле здания не будет затронут. Ранее там намеревались построить пятиэтажное здание, чтобы расширить его экспозицию. Однако, Беглов дал указание правительству другие варианты, которые помогут обеспечить музей новыми площадями.

Ранее сообщалось, что в Петербурге может появиться музей автомобилей мировых знаменитостей. Всего в нем будет собрано 200 экспонатов.