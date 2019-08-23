Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов рассказал о популярных инициативах проекта «Родной район»

Беглов рассказал о популярных инициативах проекта «Родной район»

 Проекции со сценами из романов появятся на стенах музея Достоевского, сообщил Беглов

Проекции со сценами из романов появятся на стенах музея Достоевского, сообщил Беглов
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Полторы тысячи петербургских дворов нуждаются в благоустройстве, заявил Беглов

Полторы тысячи петербургских дворов нуждаются в благоустройстве, заявил Беглов

 Видео освобожденного сирийского Хан-Шейхуна появилось в сети

Видео освобожденного сирийского Хан-Шейхуна появилось в сети
Беглов рассказал о популярных инициативах проекта «Родной район»

Беглов рассказал о популярных инициативах проекта «Родной район»

 Проекции со сценами из романов появятся на стенах музея Достоевского, сообщил Беглов

Проекции со сценами из романов появятся на стенах музея Достоевского, сообщил Беглов
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Полторы тысячи петербургских дворов нуждаются в благоустройстве, заявил Беглов

Полторы тысячи петербургских дворов нуждаются в благоустройстве, заявил Беглов

 Видео освобожденного сирийского Хан-Шейхуна появилось в сети

Видео освобожденного сирийского Хан-Шейхуна появилось в сети
0:42   23 Августа 2019
Россия

Беглов поблагодарил активистов и депутатов, проводивших митинги в Малиновке

Беглов поблагодарил активистов и депутатов, проводивших митинги в Малиновке

Врио губернатора Александр Беглов поблагодарил активистов, которые боролись за спасение парка Малиновка в Красногвардейском районе. Об этом он заявил в эфире телепередачи «Петербург. Новый взгляд».

По его словам, борьба за участок парка продолжалась в течение восьми лет. Беглов сообщил, что там планировалась постройка храма, однако часть жителей выступила против сокращения зоны зеленых насаждений.

На дня Беглов внес в Заксобрание города законопроект, который возвращает спорный участок в защитную зону. Таким образом, данный вопрос был окончательно закрыт. Однако, после этого оппозиционные депутаты все равно попытались провести митинг.

Беглов отметил, что не считает этом-то плохим. По его мнению, устроители тоже хотят делать хорошие дела - и делают это так, как могут. По его словам, кто-то проводит митинги, а кто-то сажает деревья и чинит скамейки.

Врио губернатора заявил, что хотел бы активистов, депутатов и политиков искренне поблагодарить. По его словам, если бы данными вопросами не занимались, то вопрос решался бы долго.

Он также подчеркнул, что ситуация о переносе места под строительство храма решено. Беглов провел встречу с настоятелем, чтобы обсудить данную ситуацию. Теперь вариант строительства данной церкви рассматривается на территории одной из промзон, но и это место будет предварительно обсуждаться с горожанами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#петербург #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...