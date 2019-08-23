Беглов поблагодарил активистов и депутатов, проводивших митинги в Малиновке

Врио губернатора Александр Беглов поблагодарил активистов, которые боролись за спасение парка Малиновка в Красногвардейском районе. Об этом он заявил в эфире телепередачи «Петербург. Новый взгляд».

По его словам, борьба за участок парка продолжалась в течение восьми лет. Беглов сообщил, что там планировалась постройка храма, однако часть жителей выступила против сокращения зоны зеленых насаждений.

На дня Беглов внес в Заксобрание города законопроект, который возвращает спорный участок в защитную зону. Таким образом, данный вопрос был окончательно закрыт. Однако, после этого оппозиционные депутаты все равно попытались провести митинг.

Беглов отметил, что не считает этом-то плохим. По его мнению, устроители тоже хотят делать хорошие дела - и делают это так, как могут. По его словам, кто-то проводит митинги, а кто-то сажает деревья и чинит скамейки.

Врио губернатора заявил, что хотел бы активистов, депутатов и политиков искренне поблагодарить. По его словам, если бы данными вопросами не занимались, то вопрос решался бы долго.

Он также подчеркнул, что ситуация о переносе места под строительство храма решено. Беглов провел встречу с настоятелем, чтобы обсудить данную ситуацию. Теперь вариант строительства данной церкви рассматривается на территории одной из промзон, но и это место будет предварительно обсуждаться с горожанами.