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 Проекции со сценами из романов появятся на стенах музея Достоевского, сообщил Беглов

Проекции со сценами из романов появятся на стенах музея Достоевского, сообщил Беглов
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0:19   23 Августа 2019
Россия

Более 32 тысяч обращений пришло на страничку Беглова в соцсети «ВКонтакте»

Более 32 тысяч обращений пришло на страничку Беглова в соцсети «ВКонтакте»

Страница «ВКонтакте» помогает Александру Беглову в работе, об этом он сообщил в эфире передачи «Петербург. Новый взгляд».

По его словам, правильным решением было открыть страничку. По мнению Беглова, она очень помогает и жителям, и ему разбираться «в простых, но очень в важных вопросах».

Беглов сообщил, что за последние пять месяцев на его страницу поступило 32 тысячи обращений. По его словам, кто-то просит за родителей, кто-то - за детей. Он рассказал, что ответ был дан на 30 тысяч таких обращений.

Также, благодаря передаче, Александр Беглов смог решить проблему семьи блокадников, проживающих в Василеостровском районе,которые два года были без холодной воды.

Одиннадцатого августа уже по традиции врио губернатора Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте» рассказал об итогах недели - о самых важных событиях с 5 по 10 августа.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов

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