Беглов решил проблему блокадников, живших два года без воды в Василеостровском районе

Семья блокадников, проживающая в Василеостровском районе Петербурга, два года прожила без холодной воды. Слесарь отключил воду еще в 2017 году из-за регулярных протечек. Хозяевам предложили ремонтировать трубы за свой счет или ждать плановой замены труб, которая запланирована в их районе в 2023 году.

86-летняя Валентина Иванова рассказала о проблеме программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

Как оказалось, ветераны проживают в доме №34 по Гаванской улице. Все два года ветераны ходили мыться и готовить еду к соседям. Узнав о ситуации, врио губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился оказать семье срочную помощь.

Плохо, что на проблему не обращали внимания коммунальщики, отметил градоначальник. В результате ситуация решилась за два дня, рассказал в эфире программы заместитель председателя Жилищного комитета Степан Куралов. Управляющая компания заменила проблемную трубу, а заодно все трубы горячего водоснабжения и водопроводную разводку.