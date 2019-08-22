Мягкость суда по отношению к Навальному «развяжет» ему руки для новых призывов к провокациям

Симоновский суд Москвы отказался приостановить административный арест блогера Алексея Навального на время его госпитализации, которая длилась 18,5 часов. Суд получил прошение о приостановке исполнения наказания от начальника спецприемника N1, где Навальный отбывает 30-суточный арест.

Таким образом суд, проявив мягкость, не увидел оснований продлевать арест Навальному на 18,5 часов, которые он провел на больничной койке, пытаясь выставить обычную аллергию за отравление.

В соответствии с этим решением блогер выйдет из спецприемника утром в пятницу, 23 августа, что кажется несправедливым, ведь он был арестован за повторное нарушение порядка организации массового мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Активист на протестной акции 20 июля и в соцсетях призывал граждан собраться на незаконном митинге 27 июля, который в последствии закончился массовыми беспорядками.

Оказавшись на свободе, Навальный получит возможность снова начать призывать молодежь участвовать в беспорядках и незаконных акциях.

Навальный попал в больницу 28 июля с отеком лица, вызванным аллергией. После обследования блогера вернули под арест, однако он несколько часов пробыл на свободе. Он пытался доказать, что его с виду обычная крапивница является отравлением - якобы его хотели вывести из строя по политическим мотивам. Лечащий врач блогера голословно поддержала эту гипотезу, хотя ей не разрешили провести очный досмотр. Примечательно, что врачи отравляющих веществ в крови Навального не нашли.

Напомним, что Навальный поддерживал свою сторонницу, юриста ФБК Любовь Соболь, которую не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму из-за подделок в подписных листах и использования подписей "мертвых душ".