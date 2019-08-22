ЦИК готовит пакет предложений по совершенствованию избирательного законодательства

Центризбирком РФ занимается подготовкой пакета предложений по совершенствованию избирательного законодательства, в том числе использования новых технологий на выборах. Об этом проинформировала глава ЦИК Элла Памфилова.

Сейчас информационные технологии зачастую применяются теми, кто занимается рисовкой подписей, отметила она. В связи с этим ЦИК на основе общественного и экспертного мнения формирует пакет предложений, который бы работал на совершенствование законодательства, сказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы Центризбиркома, на портале госуслуг зарегистрированы более 50 миллионов человек.

На выборах в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября, в России впервые реализуют эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Электронное голосование пройдет в трех муниципальных округах. Их жители смогут проголосовать дистанционно, не выходя из дома - для этого им нужно только быть зарегистрированными на портале госуслуг.

Напомним, незаконные протестные акции стали проводить в Москве в конце июля так называемые «несистемные» экс-кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали на выборы из-за подделок в подписных листах.

У одного из экс-кандидатов Любови Соболь почерковеды нашли автографы умерших людей, дубли и подделки. Для создания фальшивых подписей был создан цех, где работали специально нанятые люди.

Организаторы незаконных митингов призывали к провокациям, которые на акциях 27 июля и 3 августа переросли в массовые беспорядки.

Законный митинг 10 августа из-за действий провокаторов закончился несанкционированным шествием, который тоже перерос в беспорядки. Благодаря действиям полиции протесты удалось пресечь.