Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мягкость суда по отношению к Навальному «развяжет» ему руки для новых призывов к провокациям

Мягкость суда по отношению к Навальному «развяжет» ему руки для новых призывов к провокациям

 ЦИК готовит пакет предложений по совершенствованию избирательного законодательства

ЦИК готовит пакет предложений по совершенствованию избирательного законодательства
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Видео освобожденного сирийского Хан-Шейхуна появилось в сети

Видео освобожденного сирийского Хан-Шейхуна появилось в сети

 Журналист из ЦАР прокомментировал разоблачение фильма телеканала CNN

Журналист из ЦАР прокомментировал разоблачение фильма телеканала CNN
Мягкость суда по отношению к Навальному «развяжет» ему руки для новых призывов к провокациям

Мягкость суда по отношению к Навальному «развяжет» ему руки для новых призывов к провокациям

 ЦИК готовит пакет предложений по совершенствованию избирательного законодательства

ЦИК готовит пакет предложений по совершенствованию избирательного законодательства
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Видео освобожденного сирийского Хан-Шейхуна появилось в сети

Видео освобожденного сирийского Хан-Шейхуна появилось в сети

 Журналист из ЦАР прокомментировал разоблачение фильма телеканала CNN

Журналист из ЦАР прокомментировал разоблачение фильма телеканала CNN
21:42   22 Августа 2019
Россия

ЦИК готовит пакет предложений по совершенствованию избирательного законодательства

ЦИК готовит пакет предложений по совершенствованию избирательного законодательства

Центризбирком РФ занимается подготовкой пакета предложений по совершенствованию избирательного законодательства, в том числе использования новых технологий на выборах. Об этом проинформировала глава ЦИК Элла Памфилова.

Сейчас информационные технологии зачастую применяются теми, кто занимается рисовкой подписей, отметила она. В связи с этим ЦИК на основе общественного и экспертного мнения формирует пакет предложений, который бы работал на совершенствование законодательства, сказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы Центризбиркома, на портале госуслуг зарегистрированы более 50 миллионов человек.

На выборах в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября, в России впервые реализуют эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Электронное голосование пройдет в трех муниципальных округах. Их жители смогут проголосовать дистанционно, не выходя из дома - для этого им нужно только быть зарегистрированными на портале госуслуг.

Напомним, незаконные протестные акции стали проводить в Москве в конце июля так называемые «несистемные» экс-кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали на выборы из-за подделок в подписных листах.

У одного из экс-кандидатов Любови Соболь почерковеды нашли автографы умерших людей, дубли и подделки. Для создания фальшивых подписей был создан цех, где работали специально нанятые люди.

Организаторы незаконных митингов призывали к провокациям, которые на акциях 27 июля и 3 августа переросли в массовые беспорядки.

Законный митинг 10 августа из-за действий провокаторов закончился несанкционированным шествием, который тоже перерос в беспорядки. Благодаря действиям полиции протесты удалось пресечь.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #цик #общество #мосгордума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...