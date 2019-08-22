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МИД не раскрывает информацию о возможном обмене удерживаемыми лицами с Украиной

МИД не раскрывает информацию о возможном обмене удерживаемыми лицами с Украиной

 Дальнобойщик из Саратова спас сбитого котенка и взял с собой в рейс

Дальнобойщик из Саратова спас сбитого котенка и взял с собой в рейс
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате
Видео освобожденного сирийского Хан-Шейхуна появилось в сети

Видео освобожденного сирийского Хан-Шейхуна появилось в сети

 Журналист из ЦАР прокомментировал разоблачение фильма телеканала CNN

Журналист из ЦАР прокомментировал разоблачение фильма телеканала CNN
21:10   22 Августа 2019
Весь мир

Видео освобожденного сирийского Хан-Шейхуна появилось в сети

Видео освобожденного сирийского Хан-Шейхуна появилось в сети

Сирийская арабская армия после нескольких дней осады Хан-Шейхуна на севере провинции Идлиб вошла в город.

Несколько дней подряд боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам» и других террористических группировок пытались удержать свои позиции в этом городе, но у них не было шансов, пишет ФАН.

Для операции по освобождению Хан-Шейхуна сирийская армия избрала особую тактику - сначала военные замкнули «Латаминский котел», заблокировав форпосты мятежников в Кафр-Зете, Аль-Латамине, Муреке и в самом Хан-Шейхуне.

Видео освобожденного сирийского Хан-Шейхуна появилось в сети

Освобождение Хан-Шейхуна от боевиков является большим шагом в освобождении Идлиба. Сейчас сирийской армии остается закрыть котел и взять под контроль остальные города провинции.

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Автор: Ольга Шпакова
#сирия #идлиб #политика #весь мир

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