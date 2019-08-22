Видео освобожденного сирийского Хан-Шейхуна появилось в сети

Сирийская арабская армия после нескольких дней осады Хан-Шейхуна на севере провинции Идлиб вошла в город.

Несколько дней подряд боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам» и других террористических группировок пытались удержать свои позиции в этом городе, но у них не было шансов, пишет ФАН.

Для операции по освобождению Хан-Шейхуна сирийская армия избрала особую тактику - сначала военные замкнули «Латаминский котел», заблокировав форпосты мятежников в Кафр-Зете, Аль-Латамине, Муреке и в самом Хан-Шейхуне.

Освобождение Хан-Шейхуна от боевиков является большим шагом в освобождении Идлиба. Сейчас сирийской армии остается закрыть котел и взять под контроль остальные города провинции.