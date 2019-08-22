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МИД не раскрывает информацию о возможном обмене удерживаемыми лицами с Украиной

МИД не раскрывает информацию о возможном обмене удерживаемыми лицами с Украиной

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МИД не раскрывает информацию о возможном обмене удерживаемыми лицами с Украиной

МИД не раскрывает информацию о возможном обмене удерживаемыми лицами с Украиной

 Дальнобойщик из Саратова спас сбитого котенка и взял с собой в рейс

Дальнобойщик из Саратова спас сбитого котенка и взял с собой в рейс
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

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 Журналист из ЦАР прокомментировал разоблачение фильма телеканала CNN

Журналист из ЦАР прокомментировал разоблачение фильма телеканала CNN
20:51   22 Августа 2019
Россия

МИД не раскрывает информацию о возможном обмене удерживаемыми лицами с Украиной

МИД не раскрывает информацию о возможном обмене удерживаемыми лицами с Украиной

Представитель МИД РФ заявила, что располагает информацией по возможным обменам удерживаемых лиц между Украиной и Россией, но она не может ею поделиться.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Мария Захарова отметила, что такими вопросами должны заниматься компетентные органы на правовой основе.

В четверг Кремль подтвердил информацию о российско-украинских переговорах по вопросу обмена удерживаемыми лицами.

Ранее адвокат Валентин Рыбин сообщил, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов поучаствуют в обмене заключенными между Украиной и РФ.

СБУ задержала Баранова и Одинцова в ноябре 2016 года в Херсонской области. Минобороны России посчитало похищением задержание российских военных. В феврале 2018 года киевский суд приговорил к 14 и 13 годам лишения свободы по статье о госизмене.

Гражданин РФ Мефедов, а также украинец Сергей Долженков, фигурирующие в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, вышли из украинского СИЗО 19 августа.

Ранее сообщалось, что Захарова ответила на слова главы Украины в Facebook о возможности возвращения России в G8.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #захарова #украина #политика #обмен заключенными

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