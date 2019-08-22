МИД не раскрывает информацию о возможном обмене удерживаемыми лицами с Украиной
Представитель МИД РФ заявила, что располагает информацией по возможным обменам удерживаемых лиц между Украиной и Россией, но она не может ею поделиться.
В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Мария Захарова отметила, что такими вопросами должны заниматься компетентные органы на правовой основе.
В четверг Кремль подтвердил информацию о российско-украинских переговорах по вопросу обмена удерживаемыми лицами.
Ранее адвокат Валентин Рыбин сообщил, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов поучаствуют в обмене заключенными между Украиной и РФ.
СБУ задержала Баранова и Одинцова в ноябре 2016 года в Херсонской области. Минобороны России посчитало похищением задержание российских военных. В феврале 2018 года киевский суд приговорил к 14 и 13 годам лишения свободы по статье о госизмене.
Гражданин РФ Мефедов, а также украинец Сергей Долженков, фигурирующие в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, вышли из украинского СИЗО 19 августа.
Ранее сообщалось, что Захарова ответила на слова главы Украины в Facebook о возможности возвращения России в G8.