Дальнобойщик из Саратова спас сбитого котенка и взял с собой в рейс

Раненого котенка заметил на обочине трассы М5 саратовский дальнобойщик Александр Ермолаев, проехавший 800 километров для спасения животного.

По пути из Башкирии в Ростов-на-Дону мужчина заметил на обочине в ста километрах от Уфы сбитого автомобилем котенка, мокнущего под дождем. Ермолаев развернулся на ближайшем перекрестке и доехал до лежащего без сознания зверя, чтобы отвезти животное в ближайшую ветклинику, сообщает Ufa1.ru.

«Как только я дотронулся до него, он глаза открыл и у него слезы потекли — я такое в первый раз в жизни увидел», — рассказал дальнобойщик.

Мужчина обнаружил у кота перелом лапы, раны и принял решение забрать животное с собой. Отогрев котенка в салоне, он позвонил жене и попросил найти ближайшую клинику. Ветпункт оказался в селе Языково, но там котенку помочь не смогли. 17 часов животное ехало с Ермолаевым в машине до Екатеринбурга.

Животному спасли жизнь, но лапу пришлось ампутировать. Дальнобойщик намерен забрать котенка к себе домой, он составит компанию уже живущей у Ермолаева кошке. В реабилитационном центре котенку дали имя Липтон.