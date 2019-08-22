Ходорковский с Навальным рассорились из-за провала «Умного голосования»

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский раскритиковал инициативу Алексея Навального «Умное голосование», назвав проект экс-соратника «предательством».

Опальный олигарх уверен, что участие в проекте Навального «Умное голосование», предполагающем голосование на избирательных участках по указке самого Навального и его сторонников, является предательством, несмотря на попытку использовать нехитрые политтехнологии.

В «Умном голосовании» избирателю предлагается не думая выбрать того кандидата, которого посчитает «правильным» фонд Навального: целью проекта является попытка «оттянуть» голоса у кандидатов из «Единой России», голосуя за кого угодно.

«Голосование за кандидатов, которые не заявляют четко свою позицию против репрессий и политического использования уголовного преследования, — предательство. Какими политтехнологическими резонами это бы не аргументировалось», — заявил Ходорковский в своем Facebook.

Ходорковский подчеркнул, что не будет отправлять сторонников записываться в списки избирателей «Умного голосования». Он опасается, что личные данные его соратников могут оказаться у спецслужб. Выступая с подобной инициативой, Навальный лишь подставляет россиян, обращая на них внимание ФСБ, считает олигарх.

Спешные попытки Ходорковского «откреститься» от бывшего соратника могут быть связаны с тем, что вложенные олигархом в несогласованные митинги деньги не были отработаны координатором протеста Навальным, который предпочел уйти на покой во время последних несанкционированных акций и согласованных митингов.

Вероятно, Ходорковский будет пытаться и дальше дистанцироваться от бывшего коллеги по дестабилизации обстановки в России. Ранее в Общественной палате РФ связали несогласованные митинги 17 августа в Москве с деньгами Ходорковского.