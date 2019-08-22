Власти Москвы не согласовали «оппозиции» митинг 31 августа, чтобы не допустить беспорядков

Столичная мэрия не согласовала митинг «оппозиции» 31 августа, проинформировала глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова.

Незарегистрированные кандидаты хотели устроить шествие на следующей неделе в субботу в период с 14:00 до 18:00 от метро «Охотный ряд» по Тверской и 1-й Тверской-Ямской улице до площади Тверская застава, где планировали развернуть митинг. Заявленное количество участников мероприятия — до 40 тысяч человек.

Отказ обоснован тем, что места начала шествия и площадка под митинг не смогут вместить заявленное число участников. Помимо этого, шествие по указанному маршруту будет мешать пешеходам и транспорту, отметили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Также подчеркивается, что митинг ограничит доступ граждан к объектам инфраструктуры, что является нарушением прав граждан, которые не намерены участвовать в мероприятии оппозиции.

В столице с июля состоялось уже несколько митингов и шествий, в том числе незаконных. Мероприятия устраивали недопущенные до выборов в Мосгордуму оппозиционные кандидаты, которые попались на махинации с подписной кампанией - в их подписных листах комиссия обнаружила «мертвые души», подписи несуществующих людей и дубли.

Незаконные акции заканчивались массовыми беспорядками, после которых СКР завел ряд уголовных дел, которые позже были объединены в одно.