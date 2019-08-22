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МИД не раскрывает информацию о возможном обмене удерживаемыми лицами с Украиной

МИД не раскрывает информацию о возможном обмене удерживаемыми лицами с Украиной

 Дальнобойщик из Саратова спас сбитого котенка и взял с собой в рейс

Дальнобойщик из Саратова спас сбитого котенка и взял с собой в рейс
Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

 Украинское кино, снятое на деньги государства, провалилось в прокате

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 Журналист из ЦАР прокомментировал разоблачение фильма телеканала CNN

Журналист из ЦАР прокомментировал разоблачение фильма телеканала CNN
19:58   22 Августа 2019
Россия

Власти Москвы не согласовали «оппозиции» митинг 31 августа, чтобы не допустить беспорядков

Власти Москвы не согласовали «оппозиции» митинг 31 августа, чтобы не допустить беспорядков

Столичная мэрия не согласовала митинг «оппозиции» 31 августа, проинформировала глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова.

Незарегистрированные кандидаты хотели устроить шествие на следующей неделе в субботу в период с 14:00 до 18:00 от метро «Охотный ряд» по Тверской и 1-й Тверской-Ямской улице до площади Тверская застава, где планировали развернуть митинг. Заявленное количество участников мероприятия — до 40 тысяч человек.

Отказ обоснован тем, что места начала шествия и площадка под митинг не смогут вместить заявленное число участников. Помимо этого, шествие по указанному маршруту будет мешать пешеходам и транспорту, отметили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Также подчеркивается, что митинг ограничит доступ граждан к объектам инфраструктуры, что является нарушением прав граждан, которые не намерены участвовать в мероприятии оппозиции.

В столице с июля состоялось уже несколько митингов и шествий, в том числе незаконных. Мероприятия устраивали недопущенные до выборов в Мосгордуму оппозиционные кандидаты, которые попались на махинации с подписной кампанией - в их подписных листах комиссия обнаружила «мертвые души», подписи несуществующих людей и дубли.

Незаконные акции заканчивались массовыми беспорядками, после которых СКР завел ряд уголовных дел, которые позже были объединены в одно.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #митинг #общество #мосгордума

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